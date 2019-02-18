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18. 02. 2019

В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной поезд

В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Германии в курортный город Интерлакен. Об этом сообщает компания SBB - Швейцарские федеральные железные дороги.

Известно, что высокоскоростной поезд Intercity-Express междугороднего сообщения, выехал из Берлина. Вагоны сошли с рельсов недалеко от вокзала швейцарского Базеля.

Сообщается, что в момент аварии в поезде находились около 240 человек. Всех пострадавших эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас причины аварии поезда выясняются.

Как сообщалось, в Испании столкнулись два поезда, десятки пострадавших. Авария произошла между Манресой и Кастельгали. После столкновения один из поездов сошел с рельсов.

Ранее в канадской провинции Британская Колумбия поезд сошел с рельсов. Жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека – проводник, проводник-стажер и инженер состава.

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Источник: korrespondent.net

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