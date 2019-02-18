В Николаевской области школьнику взрывом оторвало руку

В Баштанскую центральную районную больницу вечером в воскресенье, 17 февраля, был доставлен ученик шестого класса с травматической ампутацией руки. Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Школьника прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.

По предварительным данным, мальчик нашел у родителей некий предмет - то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, то ли детонатор - который взорвался у него в руках. Более точно все обстоятельства предстоит выяснить следствию.

Накануне под Харьковом мужчина пострадал при взрыве пули. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева.

Ранее СМИ сообщили, что в Мариуполе в результате взрыва гранаты в жилом доме погибли 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ. Они якобы попытались разобрать взрывное устройство.

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Источник: korrespondent.net