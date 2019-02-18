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18. 02. 2019

Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв продолжает расти

Число погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 169 человек. Об этом со ссылкой на данные гражданской обороны штата сообщил портал UOL.

Еще 141 человек, по данным издания, считается пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 165 человек.

Напомним, прорыв дамбы произошел 25 января на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс.

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Источник: korrespondent.net

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