В ЕС назвали сроки принятия санкций за Азов

Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе в течение пару недель. Об этом в понедельник, 18 февраля, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает Европейская правда.

"В ближайшие пару недель может быть новое единогласное решение о санкциях, связаное с последними событиями. Мы видим только негативное развитие событий на местах и ​​я рассчитываю, что страны будут едины в продолжении существующих санкций и введении новых", - сказала Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она напомнила, что за последние пять лет ЕС не только вводил санкции, но и сохранял единство по ограничительным мерам, которые постоянно возобновлялись, несмотря на отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений.

"Я говорила с самого начала, что цель санкций не в том, чтобы хранить их вечно, а в том, чтобы оказывать давление и однажды они будут сняты. Но мы не видим положительных шагов и именно поэтому страны-члены пока сохраняют их", - сказала Могерини.

Ренее президент Петр Порошенко сообщил, что на следующей недели Евросоюз может принять "азовский пакет" антироссийских санкций, если РФ не освободит украинских моряков и не обеспечит свободу судоходства в Керченском проливе. Данный вопрос он обсудил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. Ранее СМИ сообщали, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Сообщалось, что санкции затронут восемь россиян. В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необоснованно.

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Источник: korrespondent.net