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18. 02. 2019

Генштаб показал фильм о боях за Дебальцево

Генеральный штаб в четвертую годовщину боев за Дебальцево выложил для просмотра документальный фильм о событиях 2015 года.

Фильм составлен из документальных кадров и воспоминаний участников операции. Также показаны карты того времени. Ленту снял режиссер Евгений Степаненко.

Напомним, украинские военные покинули Дебальцево 18 февраля 2015 года. В эти дни при выходе из окружения погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 попали в плен, а 18 считаются пропавшими без вести. 

В свою очередь в ДНР заявляли, что в Дебальцево погибли 3-3,5 тысяч военных.

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Источник: korrespondent.net

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