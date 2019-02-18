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18. 02. 2019

В "ДНР" рассказали о последствиях взрывов

В результате взрывов в центре Донецка утром в понедельник, 18 февраля, оказались повреждены кровля газораспределительного пункта и жилой дом, сообщают СМИ сепаратистов.

По информации представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, помимо газораспределительной станции повреждены также два оконных блока лестничного марша жилого дома.

В "ДНР" также сообщают, что на место взрыва прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как известно, два взрыва произошли неподалеку от гостиницы, где живут представители миссии ОБСЕ.

"Сегодня утром в городе Донецк были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу", - заявили в представительстве "ДНР" в СЦКК.

Там добавили, что на месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

Cмотрите фотогалерею: В "ДНР" рассказали о последствиях взрывов

При этом силовики "ДНР" заявляют, что взрывы произошли из-за сброса маломощных безоболочных снарядов украинскими беспилотниками.

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Источник: korrespondent.net

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