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18. 02. 2019

На Донбассе взяли в плен сепаратиста

Украинские военные на Донбассе взяли в плен сепаратиста при отражении атаки диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Указано, что на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из украинских батальонов, сепаратисты предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать позиции ООС.

"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения. Нападение врага отражено, одного из сепаратистов взято в плен", - говорится в сообщении.

По данным штаба, сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов ранены одного военного.

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Источник: korrespondent.net

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