На Буковине пограничники со стрельбой задержали группу нарушителей

Пограничники Черновицкого отряда задержали шестерых правонарушителей, которые сопротивлялись пограничному наряду. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, пограничный наряд отдела Красноильск по следу, который обнаружили у границы, вышел на группу из пяти человек. Заметив наряд, мужчины разделились и начали убегать.

В ходе преследования группы из трех человек, наряду пришлось осуществить ряд предупредительных выстрелов вверх, поскольку "бегуны" не реагировали на команды пограничников.

Других сообщников и водителя внедорожника британской регистрации правоохранители задержали на одной из дорог неподалеку от границы. В этом случае группе прикрытия также пришлось стрелять в воздух, поскольку водитель на законные требования пограничников не отреагировал и продолжал движение. В итоге автомобиль остановили в трех километрах от государственной границы, а водителя и двух его пассажиров задержали.

Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ.

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Источник: korrespondent.net