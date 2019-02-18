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18. 02. 2019

Обыски в горсовете Николаева: появились подробности

В департаменте энергетики Николаевского горсовета в понедельник, 18 февраля, прошли обыски. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацполиции области.

Отмечается, что обыски провели в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими.

Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершили правонарушения. Подозревают, что у чиновников была цель присвоить или растратить в пользу третьих лиц деньги, выделенные на реконструкцию спортивной школы, в частности капремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания, а также разработку схемы теплоснабжения города.

"Сейчас продолжаются одновременные обыски по месту работы и проживания фигурантов производства", - отметили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: Обыски в горсовете Николаева: появились подробности

Ранее СМИ сообщали, что в Департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области совместно с работниками прокуратуры проводят обыски.

Также накануне детективы НАБУ провели обыски в помещениях Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Источник: korrespondent.net

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