Прогноз погоды на неделю: морозы и сильный ветер

В начале текущей недели температура воздуха в Украине начнет понижаться, на Востоке ожидаются морозы до 10 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Так, в Украине в понедельник, 18 февраля, осадков не ожидается, на большей части территории страны днем воздух прогреется до 4-9° тепла.

"Переменная облачность. Без осадков. В восточных областях, на севере Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Черниговщине и Сумщине до 5° мороза; днем 4-9° тепла, на Левобережье 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 18 февраля будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура в столице ночью составит около 0°, днем 4-6° тепла; по области ночью будет от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° выше нуля.

На 19-20 февраля в Украину придут настоящие морозы: ночью столбики термометра в Харьковской и Луганской областях понизятся до -10. На остальной территории страны ночью похолодает до -4 -5. Однако днем погода будет по-весеннему теплой. В западном регионе днем от +5 до +7 градусов, в центральных областях от +3 до +5, в северных от +1 до +3, на востоке от 0 до +2. На юге потеплеет до +3 -6. По всей стране будет солнечно и сухо. Осадков не ожидается в столице и Киевской области 19 и 20 февраля. Ветер будет южный с переходом на западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 19 февраля 5-10°, 20 февраля 1-6° мороза; днем 2-7° тепла.

meteo.gov.ua

В четверг, 21 февраля, на Левобережье выпадет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (на юге и западе страны днем 4-9° тепла).

meteo.gov.ua

22 февраля на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидается снег, местами с дождем; температура ночью и днем в западных и южных областях-около 0°, на остальной территории 1-7° мороза (на северо-востоке ночью до 10° мороза).

Как сообщалось, во Львове сурок предсказал раннюю весну. Ожидается, что в этом году весна придет через четыре недели – ориентировочно в середине марта.





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Источник: korrespondent.net