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18. 02. 2019

В Италии задержали около 30 мафиози

В Италии правоохранители в ходе рейда в Неаполе задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом Секуино. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает ANSA.

Указано, что следователь суда выдвинул приказ об аресте - подозреваемых обвиняют в членстве в мафии, вымогательстве, незаконной продаже оружия и наркотиков.

По мнению стороны обвинения, все преступления усложняются целями и методами мафии.

По данным следствия, главари клана - братья Сальваторе и Никола Секуино - отдавали приказы прямо из тюрьмы, в которой находятся на данный момент.

Ранее полиция в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и нескольких странах Южной Америки задержала 90 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной организации Ндрангета.

Перед этим на Сицилии задержали 46 членов мафиозной организации Коза ностра. В частности, был задержан 80-летний Сеттимо Минео, которого СМИ называют преемником бывшего главы мафии Коза Ностры Сальваторе "Тото" Риины.

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Источник: korrespondent.net

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