В Минобороны заявили об обострении на Донбассе

В Министерстве обороны заявили об обострении ситуции на Донбассе с начала суток 18 февраля. Как заявил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк, по состоянию на 12:00 зафиксировано шесть обстрелов по позициям ВСУ.
При этом сепаратисты активно применяли артиллерию и гранатометы различных калибров. В рядах ВСУ потерь за текущие сутки нет.
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 прицельных обстрелов, ранения получил один украинский военный.
"Сейчас военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале", - отметил Гуцуляк.
Как сообщалось, сегодня утром в неподконтрольном Донецке произошло три взрыва неподалеку от гостиницы, где проживают наблюдатели ОБСЕ. В "ДНР" заявили, что взорвалась закладка. Сепаратисты считают, что таким образом хотели запугать представителей ОБСЕ.
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Источник: korrespondent.net
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