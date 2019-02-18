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18. 02. 2019

В Минобороны заявили об обострении на Донбассе

В Министерстве обороны заявили об обострении ситуции на Донбассе с начала суток 18 февраля. Как заявил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк, по состоянию на 12:00 зафиксировано шесть обстрелов по позициям ВСУ.

При этом сепаратисты активно применяли артиллерию и гранатометы различных калибров. В рядах ВСУ потерь за текущие сутки нет.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 прицельных обстрелов, ранения получил один украинский военный.

"Сейчас военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале", - отметил Гуцуляк.

Как сообщалось, сегодня утром в неподконтрольном Донецке произошло три взрыва неподалеку от гостиницы, где проживают наблюдатели ОБСЕ. В "ДНР" заявили, что взорвалась закладка. Сепаратисты считают, что таким образом хотели запугать представителей ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net

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