На Харьковщине изъяли крупную партию марихуаны и оружие

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сеть распространения наркотиков на территории Изюмского и Боровского районов Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 18 февраля.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель организовал в своем частном домовладении хранение каннабиса. Для распространения зелья наркозависимым лицам организатор сети привлек сообщников, среди которых были действующий сотрудник полиции, а также один из руководителей местного самоуправления, – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта злоумышленниками наркотиков и задержали организатора сети при попытке сбыта очередной партии.

Во время обысков было изъято более 30 килограммов марихуаны примерной стоимостью более миллиона гривен по ценам "черного рынка", нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, патроны к автомату Калашникова, а также граната РГД-5 с взрывателем.

Организатору сети сообщено о подозрении по статье о незаконном изготовлении и распространении наркотиков (ст.307 УК Украины). Решается вопрос о юридической квалификации действий других фигурантов.

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Ранее на Львовщине задержали 38-летнего местного жителя, который наладил контрабандную поставку в Украину наркотиков и психотропных веществ из Западной Европы в особо крупных размерах.

Также сообщалось, что в Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств пяти видов.

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Источник: korrespondent.net