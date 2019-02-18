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18. 02. 2019

На Донбассе взяли в плен второго за сутки сепаратиста

Украинские военнослужащие в результате боя на Донбассе захватили в плен второго за сутки сепаратиста. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в понедельник, 18 февраля.

По их информации, операцию на Северном направлении  проводила группа Сил специальных операций, что входит в состав Объединенных сил.

"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ до наших наблюдательных постов. В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сказано в сообщении штаба.

Ранее в понедельник, 18 февраля, сообщалось, что украинские военные на Донбассе взяли в плен сепаратиста при отражении атаки диверсионно-разведывательной группы. 

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Источник: korrespondent.net

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