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18. 02. 2019

Перелет Порошенко на конференцию в Мюнхен обошелся в миллион гривен

Расходы на авиационный перелет делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Германию, для участия 15-16 февраля в Мюнхенской конференции по безопасности, составил более одного миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные портала использования публичных средств, передают Українські Новини.

В частности, 13 февраля Государственное управление делами выплатило авиационному предприятию Украина 1 млн 72 тыс. гривен за перевозку делегации во главе с Президентом по маршруту Киев - Мюнхен - Киев.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции. Безопасности в мире становится все меньше, а форумов по безопасности все больше, констатирует министр.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Источник: korrespondent.net

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