В Кремле заявили о давлении соцсетей на российские СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о давлении социальных сетей на СМИ страны, передает Российская газета.

Отметим, что ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что соцсеть Facebook якобы заблокировала профили, связанные со СМИ.

Песков прокомментировал этот инцидент: "Ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы и в области социальных сетей, и в других цифровых форматах, также привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ".

Это "ведет к потере доверия и, наверное, к серьезному ущербу для реноме этих самых крупных и достаточно уважаемых международных компаний", заключил представитель Кремля.

"Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, и они должны получить объяснения у этой конкретно взятой компании, что послужило причиной...Мы знаем, что неоднократно удавалось отстоять свои права. И я надеюсь, что будет так. Надеюсь, что RT удастся отстоять свои права, по крайней мере, так и нужно делать", - заявил Песков.

Facebook удалил российские аккаунты, писавшие об Украине

Как сообщалось, в Канаде журналистов из РФ не пустили на заседание по Венесуэле. Венесуэльскому телеканалу также было отказано в присутствии. В качестве причины в правительстве Канады заявили, что СМИ является государственным пропагандистским ресурсом.

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Источник: korrespondent.net