Под Киевом маршрутка попала в ДТП: 10 пострадавших

В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 18 февраля.

Отмечается, что на 53 километре автодороги Киев-Овруч, вблизи села Катюжанка, 33-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по маршруту Иванкив-Киев, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai.

В результате аварии в медицинское учреждение обратились водитель автобуса и девять его пассажиров с различными телесными повреждениями. Пять человек были госпитализированы в районную больницу.

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Ранее стало известно, что в Киеве на Броварском проспекте случилось массовое ДТП с участием семи автомобилей. В этой аварии пострадали два человека.

А накануне на Львовщине автомобиль Volkswagen Passat снес пост пограничников. В результате ДТП погибли двое пассажиров иномарки, водитель попал в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net