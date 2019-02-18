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18. 02. 2019

Суд в Москве не стал рассматривать жалобы украинских моряков

Апелляции на продление сроков ареста четырем украинским морякам, Мосгорсуд оставил без рассмотрения по процессуальным причинам. Они возвращены в суд первой инстанции. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает Интерфакс.

В Мосгорсуде заявили, что причиной стало ненадлежащее оформление материалов.

"Апелляционные жалобы в защиту Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза сняты с рассмотрения в апелляционной инстанции и возвращены в Лефортовский районный суд Москвы для устранения недостатков при оформлении материалов", - сообщили журналистам в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

"Когда недостатки будут устранены, материалы вновь будут направлены в апелляционную инстанцию для рассмотрения", - пояснили в пресс-службе.

В то же время руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов пояснил, что причиной такого решения Мосгорсуда стал ненадлежащий и несвоевременный перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей.

По словам Полозова, Лефортовский районный суд Москвы не изготовил должным образом и вовремя перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей.

"Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным", - добавил адвокат, отметив, что дата следующего заседания будет назначена позднее.

Перед этим Мосгорсуд признал законным постановления о продлении сроков ареста до 24 апреля в отношении 16 украинских военных. Жалобы адвокатов еще четырех моряков на аналогичное решение районного суда Мосгорсуд рассмотрит позднее.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net

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