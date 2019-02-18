Сотрудники полиции разыскивают лиц, которые подожгли автомобиля депутата Ирпенского горсовета и автомобиля на футбольном поле в селе Счастливое. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 18 февраля.

Отмечается, что накануне поступило заявление от 36-летнего депутата Ирпенского горсовета о том, что неизвестные подожгли его автомобиль Mitsubishi Outlander.

Огонь уничтожил моторный отсек, капот и панель приборов автомобиля с иностранной регистрацией, принадлежавшего депутату Ирпенского горсовета. Пожар был быстро ликвидирован. Из людей никто не пострадал, – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества (ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-служба Киевской областной организации ВО Свобода, автомобиль принадлежит депутату Ирпенского горсовета Лаврентию Кухалейшвили.

Cмотрите фотогалерею: В Ирпене подожгли автомобиль депутата горсовета

Также в селе Счастливое в Бориспольском районе на стадионе произошло возгорание автомобиля неизвестной марки, которую поджег неустановленный человек. Огонь полностью уничтожил машину. Также сгорела часть синтетического покрытия футбольного поля. Полиция устанавливает причины пожара и владельца сгоревшего автомобиля.

Накануне стало известно, что в Одессе неизвестные подожгли автомобиль местного краеведа и экскурсовода Александра Бабича.

Ранее в Киеве мужчина с гранатой поджег автомобиль Ford Focus. Инцидент произошел на улице Регенераторной.

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Источник: korrespondent.net