Взрыв в Донецкой области: трое полицейских в тяжелом состоянии

Трое полицейских, получившие ранения в результате взрыва в Донецкой области 16 февраля, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщается в сюжете ТСН.

Указано, что правоохранители подорвались в ходе разминирования схрона в нежилом доме в селе Нетайлово Ясиноватского района. При этом их 48-летний коллега погиб на месте.

Известно, что у пострадавших - многочисленные минно-взрывные ранения. Накануне их железной дорогой и вертолетом доставили в Днепр.

"Так, 27-летнему Александру осколки изрешетили руки, ноги и живот. У 32-летнего Богдана серьезно повреждены глаза. В наиболее тяжелом состоянии самый молодой пострадавший - 21-летний Владислав", - говорится в сюжете.

Напомним, 16 февраля на Донбассе во время разминирования тайника с боеприпасами в результате взрыва погиб сапер, трое полицейских получили ранения.

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Источник: korrespondent.net