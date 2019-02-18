Порошенко привез Томос на Прикарпатье

Президент Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний привезли Томос в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 18 февраля.

В Соборном Храме Великоскитського Манявского монастыря уже состоялась общая молитва с участием Епифания и Порошенко.

"После этого (получения Томоса об автокефалии - ред.) Уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", - подчеркнул сообщил президент.

После молитвы Президент наградил Епифания орденом за заслуги второй степени. К концу дня в Манявском Ските находиться Томос.

Отметим, Манявский скит - православный монастырь в селе Манява (теперь Ивано-Франковская область), основанный в 1611 году Иовом Княгиницким и действовавший до 1785 года, а также действующий православный (Киевского Патриархата) Кресто-Воздвиженский мужской монастырь, открытый на том же месте в 1990-х.

Ранее 18 февраля в СБУ заявили о "разыгрывании религиозной карты" на выборах.

Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Источник: korrespondent.net