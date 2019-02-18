Киев не успевает выполнять план по евроассоциации

Исполнительные власти Украины улучшили уровень выполнения плановых заданий по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в правительственном отчете, пишет Европейская правда в понедельник, 18 февраля.

Согласно данным, 52% вопросов, которые были предусмотрены правительством на 2018 год, отмечены как выполненные. Самый высокий уровень выполнения продемонстрировали правительство и центральные органы исполнительной власти - 55%. Верховная Рада имеет показатель на уровне 40%, другие органы государственной власти - 47%.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя эти данные, отметила, что этот показатель выше, чем в предыдущем году.

"Мы выполнили на 11% больше, чем в предыдущем году, и еще подтянули прошлогодний уровень выполнения", - пояснила она.

В прошлом году сообщалось, что уровень выполнения заданий 2017 года составил 41%. В 2018 году из-за этого пришлось довыполнять прошлогодние "долги", пока уровень выполнения заданий 2017 года вырос до 57%.

В правительственном отчете также указан уровень общего выполнения всех задач Соглашения. Он, по данным документа, составил 42%. В том числе выполнено 43% заданий ЦОИВ, 28% парламентских, 34% задач других органов.

Напомним, по состоянию на начало октября Украина не приняла 50 евроинтеграционных законов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Лишь семь законов были приняты в целом, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Источник: korrespondent.net