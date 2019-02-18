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18. 02. 2019

Климкин узнал о компромиссе ЕС по Nord Stream-2

За соблюдением правил Евросоюза в отношении Северного потока-2 будет Германия под контролем Еврокомиссии. Об этом во время визита в Брюсселе рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает 112 Украина.

"Тот компромисс, который мы имеем сейчас, говорит, что наблюдать за соблюдением европейских правил в отношении Северного потока-2 будет Германия, но под контролем Европейской комиссии. Это в принципе компромисс, который бы я назвал, как говорят обычно "сохранить лицо", но я не могу так сказать по отношению к нашим друзьям... Но тем не менее содержательно никакого компромисса нет. Мы и все наши друзья над этим очень долго работали", - заявил Климкин.

Глава МИД также прокомментировал поправки к европейской газовой директиве, касающиеся российского газопровода.

"Для нас важны европейские правила. Почему? Если бы их не было - это была бы "серая зона", это зона для манипуляции Газпрома и России. А сейчас все будет происходить прозрачно и в соответствии с европейскими правилами... То есть теперь манипулировать этим газопроводом будет я бы не сказал, что совершенно невозможно, но гораздо сложнее. Теперь необходимо просто реализовать это решение, когда оно вступит в силу. Я, например, не оставляю попыток сделать, чтобы вообще никакого потока не было, и считаю, что на это пока неплохие шансы. Но даже если он состоится, по европейским правилам российские манипуляции будут по определению невозможны", - считает дипломат.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что страны ЕС договорились по поводу регулирования проекта Северный поток-2. Как отмечается, одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

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Источник: korrespondent.net

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