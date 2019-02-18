Лента RSS
Подписаться на ленту
18 февраля 2019, понедельник, 18:16
+4°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
18. 02. 2019

В Индии самый быстрый поезд сбил корову

В Индии самый быстрый поезд Vande Bharat Express сбил корову и сломался на следующий день после торжественного запуска, в котором принял участие премьер-министр страны Нарендра Моди. Об этом накануне сообщил сайт IOL.

Отмечается, что в субботу поезд возвращался из города Варанаси в Нью-Дели и врезался в корову на железнодорожных путях. Как известно, в Индии эти животные считаются священными.

Из-за столкновения у экспресса произошел сбой в электроснабжении, что привело к обесточиванию четырех вагонов и поломке тормозной системы. О судьбе коровы не сообщается.

Поезд Vande Bharat Express был построен в рамках правительственной программы Make in India и считается самым быстрым поездом Индии. Он способен развивать скорость до 180 км/ч и позволяет сократить время в пути из Нью-Дели в Варанаси с 14 часов до восьми.

Также Нарендра Моди пообещал запустить до 2022 года сверхскоростной пассажирский экспресс.

Ранее в России товарный поезд врезался в стадо коров на перегоне станций Капчалы-Оросительный в республике Хакасия. Тогда погибло трое животных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Имея хоть одну кастрюлю со вставленной в ручку пробкой, ты сохраняешь традиции предков и отдаёшь дань их мудрости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.