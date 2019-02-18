В Индии самый быстрый поезд сбил корову

В Индии самый быстрый поезд Vande Bharat Express сбил корову и сломался на следующий день после торжественного запуска, в котором принял участие премьер-министр страны Нарендра Моди. Об этом накануне сообщил сайт IOL.
Отмечается, что в субботу поезд возвращался из города Варанаси в Нью-Дели и врезался в корову на железнодорожных путях. Как известно, в Индии эти животные считаются священными.
Из-за столкновения у экспресса произошел сбой в электроснабжении, что привело к обесточиванию четырех вагонов и поломке тормозной системы. О судьбе коровы не сообщается.
Поезд Vande Bharat Express был построен в рамках правительственной программы Make in India и считается самым быстрым поездом Индии. Он способен развивать скорость до 180 км/ч и позволяет сократить время в пути из Нью-Дели в Варанаси с 14 часов до восьми.
Также Нарендра Моди пообещал запустить до 2022 года сверхскоростной пассажирский экспресс.
Ранее в России товарный поезд врезался в стадо коров на перегоне станций Капчалы-Оросительный в республике Хакасия. Тогда погибло трое животных.
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Источник: korrespondent.net
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