Великий пост в 2019: когда начинается, календарь питания

Великий пост является одним из самых важных для верующих. Люди на 48 дней ограничивают себя в мирских прихотях и развлечениях, почитая страдания Иисуса Христа.

Великий пост не имеет фиксированной даты, поскольку зависит от Пасхи. Он начинается за семь недель до Воскрешения Христова. В 2019 году Великий пост начнется в понедельник 11 марта. Завершится он на пасху, которая в текущем году выпадает на 28 апреля.

Кроме духовного очищения на протяжении Великого поста принято ограничить себя в еде.

Календарь питания во время Великого поста

Великий пост один из самых суровых. Стоит помнить, что пост – это не отказ от пищи, а отказ от излишеств.

Традиционно во время поста запрещается употребление животной пищи: мяса, яиц, молока и всех продуктов, в которых они содержатся. Кроме того, во время Великого поста есть только определенные дни, когда позволено есть рыбу, растительное место и даже вареную пищу.

Великий пост 2019 / фото: google

Самыми суровыми являются первая и последняя неделя поста. Но на протяжении всех семи недель по понедельникам, средам и пятницам позволено только сухоядение. Это значит, что можно употреблять только сырые или сушеные овощи и фрукты, хлеб, зелень, орехи и мед. Пить разрешается воду, отвары трав, фруктов и ягод, квас.

Только по вторникам и четвергам позволено есть продукты, прошедшие обработку – вареное, тушеное, печеное, но без растительного масла. Растительное масло, рыбу и вино можно употреблять только в субботу и воскресение и в праздники.

Пасха в 2019 году: подготовка и традиции.

Так 7 апреля в день Благовещение Пресвятой Богородицы, разрешена рыба и вино, а 20 апреля в Лазареву субботу еще и икру. В вербное воскресенье, 21 апреля, также позволена рыба. Накануне Пасхи, 26 апреля, в Страстную пятницу принято вообще ничего не есть. Для поддержания сил разрешается небольшое количество хлебы и воды.

Советы о том, что можно, что нельзя и когда есть во время Великого поста касаются в первую очередь служителей церкви и особо ревностных прихожан. Детям, студентам, беременным, людям с проблемами со здоровьем и другим категориям позволено есть то, что необходимо для поддержания их здоровья.

Сами священнослужители подчеркивают, что суть поста – в духовном очищении, молитвах и раскаянье, в не "диете". Настоятельно рекомендуется перед началом Великого паста посетить врача и поговорить с духовным наставником.

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Источник: korrespondent.net