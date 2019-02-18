Балуха этапировали из СИЗО Симферополя

Украинского заключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook в понедельник, 18 февраля.

Отмечается, что о перемещении украинца стало известно сегодня, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для него.

"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 Владимир Балух решил прекратить голодовку, которую начал в марте. Перед этим "Верховный суд" аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

Как известно, Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

По данным правозащитников, мужчина пострадал из-за своей проукраинской позиции.

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Источник: korrespondent.net