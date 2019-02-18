Смерть ДРСМД выгодна Украине. Можно строить ракеты

Украина получит свободу и сможет строить баллистические ракеты после выхода США и России из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявил бывший американский посол в Украине, а ныне эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

Его статья под названием Что значит смерть ДРСМД для Киева активно цитировалась в прессе последние несколько дней. Позже в интервью Пайфер дал еще несколько объяснений. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Украина и договор о РСМД

США и Россия приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности - одно из последних соглашений в области контроля вооружений между двумя ядерными державами. Он запрещал подписантам иметь ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи метров.

Москва говорит, что такое решение резко повышает риск ядерного конфликта, однако не считает, что можно говорить о новой холодной войне. В Вашингтоне, напротив, говорят, что гонка вооружений уже началась. Подробно о конфликте в материале Старт ядерной гонки. США и Россия выходят из ДРСМД.

Кроме Америки и РФ участниками договора стали 11 постсоветских государств, в том числе Украина. Таким же образом в Лиссабонском протоколе 1992 года Украина приняла на себя обязательства СССР по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений 1991 года (СНВ-1).

Кроме того, Киев также обязался ликвидировать все стратегические наступательные вооружения на своей территории и присоединиться к Договору о нераспространении 1970 года в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.

Согласно официальной позиции Киева, Украина рассматривает ситуацию вокруг ДРСМД "как серьезный вызов для собственной безопасности". Однако, пока украинская сторона изучает возможные варианты реагирования и примет решение о своих действиях позже.

Выгоды для Украины от смерти ДРСМД

Бывший американский посол, который в данный момент является научным сотрудником Центра международной безопасности и сотрудничества в Стэнфорде, а также старшим научным сотрудником Брукингского института, посвятил этому вопросу блог на сайте Atlantic Council, аналитического центра в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО.

Стивен Пайфер пишет, что аргументов в пользу того, что Украина должна продолжать соблюдать договор, - нету, поэтому она может свободно из него выйти. Он напоминает, что Украина связана договором о нераспространении, который делает невозможныи покупку ядерного оружия.

Однако нет никаких юридических оснований, чтоб возразить Киеву в случае его выхода из ДРСМД. А учитывая продолжающуюся агрессию России в Украине, пишет эксперт, вряд ли Вашингтону удастся найти причины для осуждения желания украинских властей обзавестись ракетами средней дальности, если таково появится.

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Но Москва будет против, считает Пайфер. Она объясняет это тем, что РФ нарушила Будапештский меморандум, применила военную силу в Крыму и Донбассе, нарушила договор о РСМД, развернув запрещенные крылатые ракеты, угрожающщие Украине и другим государствам в Европе.

Также некоторые страны ЕС могут не захотеть оказаться в радиусе действия украинских ракет. Но эксперт объясняет, что оснований для этого у них не больше, чем из-за истребителей F-16 в Польше. Кроме того, в Европе не особо беспокоились из-за запрещенных ДРСМД российских ракет.

Бывший американский посол советует Киеву провести анализ потенциальной военной выгоды от наличия таких ракет, учитывая реакцию со стороны РФ.

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"Но, если Украина примет решение выйти из ДРСМД и рассмотреть возможность создания собственных ракет промежуточной дальности, у нее должна быть возможность сделать это, не опасаясь негативной реакции со стороны США", - подытожил эксперт.

Мирный план для Украины

В интервью Радіо Cвобода Пайфер отметил, что, по его мнению, Россия не учла этот момент, когда решила нарушить и выйти из договора РСМД.

Эксперт считает, что для того, чтобы мирный план по Украине заработал, необходимо ввести миротворческую операцию, но это, отмечает он, задача непростая, поскольку необходимо согласие и со стороны России, и со стороны Украины.

"И это требует от обеих стран идти на компромисс по ряду вопросов, а достичь его очень сложно. Например, договориться об этапах. Мы видели российское предложение: миротворцы должны быть размещены только вдоль линии разграничения. Но на это нельзя соглашаться, поскольку такой шаг просто превратил бы активный конфликт в конфликт замороженный", - считатет Пайфер.

По его мнению, Кремль выжидает, что произойдет после украинских президентских выборов и тогда, "вероятно, начнет рассуждать о том, а не выбрать ли новый курс".

Крылатые и стратегические - новые ракеты Украины

Пайфер назвал ошибкой и плохим сигналом то, что США и Евросоюз не сразу ввели санкции после захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Он советует Украине запастись терпением, поскольку в Кремле не появится партнер, готовый к серьезному диалогу.

"И что украинцы могут сейчас сделать - так это сосредоточиться на выборах, проводить правильную политику, сосредоточиться на делах внутри страны. Я имею в виду все необходимые реформы, самим по себе стать сильнее, что улучшит переговорную позицию с Москвой. И Украина способна отлично с этим справиться. И ждать, пока что-то не изменится в самой России", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net