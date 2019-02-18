Полиция установила и объявила в розыск главарей и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", входившего в состав "самообороны Крыма", которые в 2014 году принимали участие в захватах украинских кораблей и воинских частей на территории Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в АРК.

Главарю формирования сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 260 (Руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того установлены 9 членов НВФ "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины Хмельницкий, разведывательного катера Славутич, воинских частей ВСУ.

Также члены банды участвовали в организации деятельности блок-постов.

Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности непредусмотренного законом вооруженного формирования) УК. За это предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: Установлены захватчики украинских кораблей в Крыму

Напомним, в 2014 году корабли Черноморского флота Российской Федерации блокировали корабли ВМС ВС Украины в Крыму, подчеркнули в Минобороны. Также российские военные блокировали ряд воинских частей на полуострове.

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Источник: korrespondent.net