Полиция установила и объявила в розыск главарей и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", входившего в состав "самообороны Крыма", которые в 2014 году принимали участие в захватах украинских кораблей и воинских частей на территории Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в АРК.
Главарю формирования сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 260 (Руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того установлены 9 членов НВФ "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины Хмельницкий, разведывательного катера Славутич, воинских частей ВСУ.
Также члены банды участвовали в организации деятельности блок-постов.
Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности непредусмотренного законом вооруженного формирования) УК. За это предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.
Cмотрите фотогалерею: Установлены захватчики украинских кораблей в Крыму
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Источник: korrespondent.net
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