В Черкасской области чиновница потеряла секретные документы

В Черкасской области чиновнице объявлено о подозрении в потере документов, содержащих государственную тайну. Об этом сообщает региональная прокуратура в понедельник, 18 февраля.

"Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следователем следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, по факту утраты документов, содержащих государственную тайну", – говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо одной из райгосадминистраций Черкасской области допустило потерю документов, которые, согласно заключению эксперта, содержат государственную тайну.

"На основании собранных материалов уголовного производства указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 329 (потеря документа, содержащего государственную тайну) Уголовного кодекса Украины", – отметили в надзорном ведомстве.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что СБУ расследует пять уголовных производств о разглашении военной информации, содержащей государственную тайну.

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Источник: korrespondent.net