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18. 02. 2019

В ЕС определились с помощью Приазовью

Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник, 18 февраля, определили сферы, в которых  Брюссель окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет Европейская правда.
 
 
"Мы обсудили дальнейшие элементы поддержки, которую можем предоставить в частности в регионе Азовского моря после того, как регион посетила миссия Европейского союза. Мы определили сферы для дальнейшей поддержки со стороны ЕС", - отметила Могерини.
 
По ее словам, Евросоюз рассматривает поддержку железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматривают проекты поддержки малого и среднего бизнеса.
 
Отметим, перед заседанием глав МИД стран ЕС Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пары недель". 
 
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.
 

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Источник: korrespondent.net

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