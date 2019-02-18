В ЕС определились с помощью Приазовью

Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник, 18 февраля, определили сферы, в которых Брюссель окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет Европейская правда.

"Мы обсудили дальнейшие элементы поддержки, которую можем предоставить в частности в регионе Азовского моря после того, как регион посетила миссия Европейского союза. Мы определили сферы для дальнейшей поддержки со стороны ЕС", - отметила Могерини.

По ее словам, Евросоюз рассматривает поддержку железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматривают проекты поддержки малого и среднего бизнеса.

Отметим, перед заседанием глав МИД стран ЕС Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пары недель".

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net