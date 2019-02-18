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18. 02. 2019

Могерини подтвердила санкции против России за Азов

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в понедельник, 18 февраля, подтвердила, что в ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России в связи с ситуацией в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

"Я могу подтвердить, что есть политический консенсус по новым мерам - индивидуальным санкциям против России. Формальный процесс завершится в ближайшие дни", - сказала она.

Речь идет о внесении восьми человек в черный список ЕС. Информацию, что эти санкции включают только внесение нескольких физических лиц в черный список, подтвердил и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

При этом Могерини подчеркнула, что санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но сейчас "время для их отмены еще не пришло". "Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций", - заявила она.

Отметим, перед заседанием глав МИД стран ЕС Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пары недель". 

В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необоснованно.

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Источник: korrespondent.net

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