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18. 02. 2019

Массовая авария на гонках в США попала на видео

Во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500 18 гоночных машин попали в аварию. Соответствующее видео в воскресенье, 17 февраля, опубликовано на странице Twitter NASCAR.

Машины двигались плотной группой, внезапно две из них столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария - столкнулись в общей сложности 18 машин.

От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.

Никто из водителей не пострадал. Гонка была прервана на некоторое время.

The Big One strikes in the closing laps at @DISupdates.#DAYTONA500 pic.twitter.com/wBHo7EH6Ok

— NASCAR (@NASCAR) 17 февраля 2019 г.

Ранее на автомагистрали в США столкнулись 47 автомобилей, погиб один человек.

Гонка в Австралии завершилась аварией

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Источник: korrespondent.net

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