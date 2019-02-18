В сирийском городе Идлиб взорвались два заминированных автомобиля. Погибли не менее 13 человек и около 50 получили ранения, сообщает Анадолу в понедельник, 18 февраля.

Отмечается, что взрывы прогремели один за другим на одной из оживленных точек Идлиба – улице Кусур.

Глава Управления гражданской обороны Идлиба Хадж Юсуф рассказал, что первый взрыв прогремел после полудня. Вторая машина была взорвана после прибытия на место происшествия сотрудников гражданской обороны, трое из которых погибли на месте.

Взрыв нанес ущерб близлежащим строениям. Вспыхнул пожар, который был оперативно потушен.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация.

Cмотрите фотогалерею: В Идлибе прогремели два взрыва: 13 жертв, десятки раненых

Ранее сирийские государственные СМИ заявили, что не менее 70 мирных жителей погибли и пострадали в результате авиаудара сил международной коалиции по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор.

Также сообщалось, что в Сирии сдался последний форпост ИГИЛ. Курды при поддержке ВВС США захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Более 400 боевиков ИГ согласились сдаться.

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Источник: korrespondent.net