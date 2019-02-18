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18. 02. 2019

В Николаеве прошли обыски у заместителя мэра

В Николаеве в понедельник, 18 февраля, прошли обыски у заместителя мэра, курирующего вопросы департамента ЖКХ Юрия Степанца. Они состоялись в рамках обысков, которые сегодня проводились в горисполкоме, сообщают Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре.

Юрий Степанец подтвердил журналистам, что в его рабочем кабинете и у него дома прошли обыски.

По словам источника издания, обыск производился в рамках уголовного производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами. Речь идет о проекте капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставлении услуг по разработке схемы теплоснабжения города.

Степанец, в свою очередь, рассказал журналистам, что обыски связаны с предприятием Голден буд, которое выступало в качестве подрядчика в некоторых проектах департамента ЖКХ Николаевского горсовета.

В настоящее время следователи пока завершили проведение обыска в кабинете Степанца. Вице-мэр сообщил журналистам, что правоохранителями ничего изъято не было.

Двери в кабинет заместителя городского головы опечатаны.

 

Ранее СМИ сообщали, что в Департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области совместно с работниками прокуратуры проводят обыски.

Позже стало известно, что обыски проводились в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими.

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Источник: korrespondent.net

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