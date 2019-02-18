Военные провели масштабные учения на Азове

Корабли и катера морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины совместно с армейской и тактической авиацией и артиллеристами из состава Объединенных сил провели учения на Приазовском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 18 февраля.

Как отмечается, все подразделения были подняты по тревоге и на море в комплексе отработали взаимодействие морской группировки в составе кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины.

"В ходе учений были отработаны мероприятия по вызову авиации, по ее наводке, по наведению артиллерии. Управление осуществлялось с морского буксира Корец и я считаю, что военные моряки, летчики и артиллеристы справились с поставленной задачей", - подчеркнул командир корабельно-катерной группы ВМС ВСУ Андрей Агапитов.

При переходе морем команды улучшали навыки по противодействию условному нарушителю, а экипажи кораблей и катеров отрабатывали учения по протиподводнодиверсийнои обороны. Их действия прикрывали самолетами и вертолетами Объединенных сил, а также средствами ПВО. В частности, был поднят вертолеты Ми-24 и очередное звено ударных самолетов Су-25, которые тренировались наводить на цель и провели условный воздушный бой.

Как сообщают в пресс-службе, во время учений достойно показали себя артиллеристы, быстро прибывшие в определенный район побережья, развернувшись в боевые порядки и поразив условные морские цели.

Как сообщалось, на прошлой неделе подразделения армейского корпуса Черноморского флота РФ в аннексированном Крыму были подняты по тревоге в рамках проведения ротных тактических учений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net