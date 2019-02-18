ОАЭ купили у США ракетные системы Patriot на $1,5 млрд

Объединенные Арабские Эмираты купили американские зенитные ракетные системы Patriot на сумму $1,5 млрд в ходе выставки IDEX 2019 в Абу-Даби. Об этом сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани, сообщает ТАСС в понедельник, 18 февраля.

"С американской компанией Raytheon подписан контракт стоимостью 5,729 млрд дирхам на поставку пусковых установок ЗРС Patriot в интересах Военно-воздушных сил и Сил противовоздушной обороны ВС ОАЭ", - сказал аль-Хасани.

Состав закупленной партии систем он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Украина впервые представила на выставке в ОАЭ модели наземного противокорабельного ракетного комплекса Нептун и высокоточной реактивной системы Ольха.

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Источник: korrespondent.net