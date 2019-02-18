Лента RSS
Подписаться на ленту
18 февраля 2019, понедельник, 21:20
+4°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
18. 02. 2019

В "ЛНР" заявили, что нашли сбитый беспилотник ОБСЕ

Сепаратисты "ЛНР" в понедельник, 18 февраля, заявили, что обнаружили у линии соприкосновения в районе поселка Червоногвардейское сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает Интерфакс.

О находке журналистам заявил представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

"В 15:55 в районе Червоногвардейского был обнаружен на земле горящий БПЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия типа Camcopter S-100", - заявил Марочко.

По его словам, беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в течение дня вел наблюдение на подконтрольной "ЛНР" территории в соответствии с уведомлением Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 14:55 к нам поступила информация о том, что СММ ОБСЕ утратила контроль над данным БПЛА. После этого, с целью поиска летательного аппарата ОБСЕ в район, где предположительно была потеряна связь с БПЛА, отправлен поисковый отряд НМ ЛНР", - сообщил Марочко.

Он также заявил о непричастности "НМ ЛНР" к падению БПЛА на неподконтрольной Киеву территории и возложил ответственность за его падение на украинских военнослужащих.

Ранее в "ДНР" заявили, что сбили украинский беспилотник, который якобы принадлежит 57 мотопехотной бригаде ВСУ.

В начале февраля в "ДНР" также сообщали об уничтожении украинского беспилотника. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Имея хоть одну кастрюлю со вставленной в ручку пробкой, ты сохраняешь традиции предков и отдаёшь дань их мудрости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.