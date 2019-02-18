В Попаснянском районе восстановили поврежденную линию энергоснабжения из-за обстрела. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение на своей странице в Facebook в понедельник, 18 февраля.
"Энергетики Луганщины завершили восстановление электроснабжения в населенных пунктах Попаснянского района, обесточенных в результате ночного обстрела 13 февраля. К счастью, работы по устранению обрыва проводов линии ВЛ-6кВ ПС Золотое-2-ТП 425 завершены успешно, без инцидентов. В 13:50 потребителей обеспечили долгожданным светом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это была вторая попытка провести аварийно-восстановительные работы на территории Попаснянского района.
Cмотрите фотогалерею: На Луганщине восстановили электроснабжение после обстрела
Ранее сообщалось, что 14 февраля работники аварийной бригады ЛЭО попали под обстрел, хотя рядом находился патруль ОБСЕ. Тогда работы пришлось остановить. Была повреждена подстанция Золотое-2, обесточены шесть трансформаторных подстанций и насосная станция шахты Золотое. Без света также оставались около 300 бытовых потребителей.
Напомним, с начала нынешних суток сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из артиллерии крупного калибра. Были раныне четыре бойца.
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Источник: korrespondent.net
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