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18. 02. 2019

В Украину прибыл президент Евросоюза Дональд Туск

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, который в понедельник, 18 февраля, прибыл с визитом в Киев, сообщает Укринформ.

Порошенко встретил Туска на пороге Мариинского дворца и поприветствовал его на польском языке, после чего политики перешли на английский.

"Искренне рад приветствовать добро друга Украины, надежного партнера Дональда Туска, Президента Европейского Совета, в эти глубоко символические дни для Украины", - отметил Порошенко в начале встречи.

Глава государства напомнил, что именно 18 февраля пять лет назад в Мариинском парке возле Мариинского дворца бойцы Беркута расстреливали парней из самообороны.

"В эти дни Украина и мир склоняет головы перед жертвенным подвигом Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за новую и демократическую Украину", - подчеркнул Порошенко, добавив, что это была "борьба за европейские ценности".

В свою очередь президент Совета Европы отметил важность реформ, которые проходят в Украине и защиты украинского народа от "циничной и бездумной агрессии".

"Очень важно приехать в Украину, отдать дань всему украинскому народу", - отметил Туск.

Ранее сообщалось, что с 18 по 20 февраля с официальным визитом в Украине будет находиться Президент Европейского Совета Дональд Туск. Во время визита Туска запланированы встречи с Президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андрем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также ожидается, что Туск произнесет речь в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Напомним, Порошенко и Туск встречались в рамках конгресса Европейской народной партии в ноябре прошлого года.

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Источник: korrespondent.net

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