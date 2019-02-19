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19. 02. 2019

Конфискация имущества Януковича невозможна – ГПУ


Конфискация имущества бывшего президента Виктора Януковича невозможна. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.
 
"Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного наказания не могла быть применена", – говорится в ответе.
 
Отмечается, что санкция статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена) была дополнена таким видом наказания, как конфискация изменениями законодательства от 7 октября 2014 года, тогда как преступные действия Януковича совершались до внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, которые не имеют обратной силы.
 
Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России.
 
В то же время суд признал невиновным экс-президента по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям. 

Суд признал ложными заявления Януковича о покушении
 
18 февраля государственный адвокат Януковича подал апелляцию на приговор суда.

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Источник: korrespondent.net

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