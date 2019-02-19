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19. 02. 2019

Умер автор термина "глобальное потепление"

 
В США на 88 году жизни умер геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер, который считается автором термина "глобальное потепление", сообщает Associated Press.
 
Ученый скончался в одной из больниц Нью-Йорка. Причины смерти Брокера не сообщаются.
 
Уоллес Брокер родился в ноябре 1931 года в Чикаго. После окончания Колумбийского университета принял решение остаться преподавать на кафедре геологии и окружающей среды.
 
За свою карьеру он написал 14 книг и более 500 научных статей. В одной из статей, которая была опубликована в журнале Science в 1975 году, Брокер впервые использовал термин "глобальное потепление". В этой статье он описывал возможные последствия воздействия человека на климат.

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Напомним, ранее умер лауреат Нобелевской премии Джон Салстон.

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Источник: korrespondent.net

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