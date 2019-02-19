Итоги 18.02: Взрывы в Донецке и Томос-тур



Три взрыва прогремели в Донецке

В центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий – неподалеку на пустыре. В результате взрывов никто не пострадал.

Оказались повреждены лишь кровля газораспределительного пункта и жилой дом. В "ДНР" считают, что взрывы произошли из-за сброса маломощных безоболочных снарядов украинскими беспилотниками.

Томос-тур добрался до Прикарпатья

Президент Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний привезли Томос в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области. В Соборном Храме Великоскитського Манявского монастыря состоялась общая молитва.

"После получения Томоса об автокефалии уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них – на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", – заявил президент.

В Киеве состоялась акция "Бандера, вставай!"

Националисты провели в Киеве акцию "Бандера, вставай!". У здания Министерства внутренних дел участники акции развернули плакаты "Авакова - в отставку!", "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". Некоторые держалив руках фотографии пострадавших активистов. Акция прошла спокойно.

Военные и пограничники провели масштабные учения в Азовском море

Корабли и катера морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины совместно с армейской и тактической авиацией и артиллеристами из состава Объединенных сил провели масштабные учения на Приазовском направлении.

Все подразделения были подняты по тревоге и на море в комплексе отработали взаимодействие морской группировки в составе кораблей и катеров морской охраны. В ходе учений были отработаны мероприятия по вызову авиации, по ее наводке, по наведению артиллерии.

В мэрии Николаева пришли обыски

В департаменте энергетики Николаевского горсовета прошли обыски в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими. Также обыски прошли у заместителя мэра, курирующего вопросы департамента ЖКХ Юрия Степанца. В мэрии Николаева связали обыски с выборами.

Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного РФ ущерба

62 страны ввели 159 ограничений против российских товаров, ущерб составляет 6,3 миллиарда долларов ежегодно, говорится в докладе Минэкономразвития РФ.

Максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз (2,4 миллиарда долларов) и США (1,1 миллиарда). Тройку замыкает Украина с 775 миллионами долларов. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего девять ограничений.

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Источник: korrespondent.net