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19. 02. 2019

Украинца Балуха этапировали в Краснодар - Чийгоз

Заключенного в аннексированном Крыму украинца Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в российский город Краснодар. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", - написал он, не уточнив никаких подробностей.

Перед этим стало известно, что украинского активиста Балуха этапировали из СИЗО Симферополя, однако не отмечалось, куда именно.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В итоге суд в аннексированном Крыму приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.

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Источник: korrespondent.net

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