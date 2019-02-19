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19. 02. 2019

В Канаде столкнулись 15 автомобилей, есть пострадавшие

В Канаде в результате столкновения 15 автомобилей на трансканадской магистрали в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор получили ранения шесть человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, в аварию попали 12 легковых автомобилей и три фуры.

"Двое из шести пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. Из-за ДТП закрыта для движения часть магистрали в районе населенного пункта Бирча-Нэрроуз", - говорится в сообщении.

Известно, что причиной аварии стали погодные условия - практически нулевая видимость из-за снегопада.

Ранее на западе Боливии в понедельник, 18 февраля, произошло столкновение автобуса с грузовиком, в результате которого по меньшей мере 24 человека погибли и 16 получили ранения.

Также сообщалось, что во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500 18 гоночных машин попали в аварию.

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Источник: korrespondent.net

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