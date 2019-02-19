За сутки на Донбассе ранены четверо военных

За прошедшие сутки, 18 февраля, сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранены четыре украинских военных, сообщает во вторник, 19 февраля, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что из всех обстрелов - 10 раз противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин.

Кроме того, по данным штаба, сепаратисты вели огонь по украинским укреплениям с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net