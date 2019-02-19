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19. 02. 2019

В Индии грузовик въехал в свадебную процессию

В индийском штате Раджастхан грузовик врезался в свадебную процессию, в результате чего погибли 13 человек, а еще 18 пострадали. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщила Hindustan Times.

Указано, что среди погибших - четверо детей.

Как информирует издание, автомобиль врезался в процессию, которая двигалась по обочине дороги. По данным полиции, водитель грузовика не увидел людей. Известно, что после ДТП он скрылся с места аварии.

Сейчас ведется расследование.

Ранее в Индии перевернулся автобус с 50 школьниками, 20 из них получили ранения.

Также сообщалось, что на севере Индии в Гималаях автобус съехал в ущелье, в результате чего погибли, по меньшей мере, 44 пассажира.

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Источник: korrespondent.net

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1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

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