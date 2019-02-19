В Львовской области на горнолыжном курорте сгорел отель

На горнолыжном курорте во Львовской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле. Из здания эвакуировали 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Пожар вспыхнул 19 февраля в 00:07 в поселке Славское Сколевского района. Как выяснилось, огонь охватил четырехэтажное здание с мансардой отеля Терем. Пламя прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать только утром, в 6:06. Общая площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух выведено 18 человек", – отметили в ГосЧС.

Накануне во время пожара в Черниговской области погибли трое детей. Пожар произошел в частном доме. В результате погибли трое детей 2015, 2016 и 2017 года рождения.

Напомним, из-за пожара в супермаркете в Бориспольском районе Киевской области дотла сгорели несколько квартир. Огонь из магазина на первом этаже здания перекинулся на жилую часть.

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Источник: korrespondent.net