Дайте ребенку возможность быть собой

Одна из проблем, с которой сталкиваются специалисты, — это желание родителей особенного ребенка сделать его таким как все. Почему важно понять и принять его таким, какой он есть? Что ждет малыша в будущем? Об этом рассказала Елена Владимировна Черепуха, детский психиатр медицинской сети "Добробут".

Зачастую родители особенного ребенка надеются, что какое-то чудесное лечение сможет сразу помочь их малышу. Однако программы адаптации во многих случаях занимают годы. Важно понять, как правильно настроить себя и помочь своему ребенку.

Что приходится вынести маме особенного ребенка?

В нашей стране часто наблюдается такая закономерность: мама фактически жертвует своей жизнью ради особенного ребенка. Она все бросает и занимается только им, а окружающие осуждают ее. К сожалению, порой из таких семей уходит отец. Некоторые мужчины не принимают диагноз или считают, что это не их ребенок. Например, в моей практике был случай, когда папа сказал: "Я же здоровый. Как у меня мог родиться умственно отсталый ребенок?". Бывает и так, что отец попросту исчезает.

В связи с этим возникает следующая проблема: согласно Закону Украины "О психиатрической помощи"на осмотр и лечение ребенка необходимо согласие обоих родителей. И начинаются поиски папы, чтобы он дал это согласие.

К счастью, немало отцов искренне и самоотверженно заботятся о своих особенных детях.

Особенными детьми должны заниматься специалисты

Встречается много случаев, когда мама решает: "А я своего ребенка спасу. Я докажу, что он нормальный и имеет право вести нормальную жизнь". Но если человек постоянно кому-то что-то доказывает, ему не хватит сил на помощь тому, кому она действительно нужна.

Сегодня существуют специальные центры, сотрудники которых занимаются конкретно той особенностью, которая обнаружена у ребенка. Там он может адаптироваться и проходить реабилитацию под наблюдением профессионалов. Поэтому родителям нужно не приносить себя в жертву, а дать возможность специалистам помочь ребенку.

Ребенок, не похожий на остальных

Я часто слышу: "Мой ребенок станет таким, как все остальные дети". Но тут важно понимать, что он не будет таким, как другие. В этом случае я предлагаю такое сравнение. Представьте, что у кого-то родился малыш без одной ноги. Никто же не станет заставлять его бегать наравне со всеми, он будет делать это по-другому. Зачем требовать от ребенка невозможного?

Иногда родителям трудно принять, что если у ребенка психическая патология, он изначально особенный. Но не нужно загонять его в рамки "КАК ВСЕ".

В любом случае такой ребенок требует больше внимания и сил со стороны родителей. Ему очень сложно адаптироваться в огромном городе.

В детском возрасте важно развивать то, что у ребёнка получается лучше всего. Например, кто-то сразу проявляет интерес к технике, другой — к рисованию, третий что-то мастерит. Все важно делать постепенно, наблюдая за своим ребенком и прислушиваясь к советам специалистов.

Что ждет особенного ребенка в будущем?

Родителям стоит понять, что потребности их малыша не такие, как у остальных детей. У него может не возникнуть желания во взрослой жизни построить семью, просто потому, что ему не захочется постоянно видеть кого-то рядом с собой.

Если же ребенок в будущем все-таки захочет иметь отношения, он скажет вам об этом. Как правило, люди с психическими особенностями, которые научились себя обслуживать и сумели получить профессию, могут найти себе пару. Конечно, за рубежом таких примеров больше. Немало случаев, когда особенные дети, став взрослыми, жили отдельно от родителей, с удовольствием показывали свои жилищные условия, свою вторую половинку и выглядели вполне счастливыми.

В нашей стране наличие специализированных центров дает возможность родителям узнать больше о том, как правильно выстроить настоящее и будущее своего ребенка, обучив его максимально самостоятельно отвечать за свою жизнь. Поэтому родителям нужно помочь ему чувствовать себя комфортно, будучи таким, какой он есть.

Источник: korrespondent.net