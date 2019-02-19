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19. 02. 2019

Угроза схода снежных лавин сохраняется в трех областях

В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей во вторник, 19 февраля, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня). Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"19 февраля в результате оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Карпатах 6 февраля сошли две лавины.

Перед этим в Закарпатской области 3 февраля произошло семь сходов лавин.

А 31 января в Закарпатской области снежная лавина перекрыла половину проезжей части автомобильной трассы вблизи села Деловое в Раховском районе.

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Источник: korrespondent.net

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