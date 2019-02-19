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19. 02. 2019

В РФ завели новые дела на украинских военных

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против украинских военных из-за ситуации на Донбассе. Об этом во вторник, 19 февраля, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

Указано, что дела возбуждены из-за якобы обстрелов силами ООС населенных пунктов Донецкой области.

"... По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовные дела...", - отметила она.

Ранее СК России возбудил уголовное дело из-за акции протеста под генконсульством РФ в Харькове.

Также сообщалось, что Следственный комитет РФ открыл уголовное дело на гражданина Украины, обвинив его в том, что тот препятствовал россиянам в Киеве участвовать в выборах в Госдуму в 2016 году.

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Источник: korrespondent.net

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